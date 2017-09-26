Квирикашвили: Оппозиция пытается представить так, будто эта Конституция – документ одной партии, но это не так

26.09.2017 14:48 Оппозиция пытается представить так, будто эта Конституция – документ одной партии, что совершенно не так, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



«Очень важный день. Парламент в третьем чтении будет голосовать за важнейший документ – Конституцию Грузии, и я хочу сказать, что действительно этот документ был разработан в результате беспрецедентных всенародных обсуждений. К сожалению, оппозиция пытается представить так, будто эта Конституция – документ одной партии, но это не так, потому что в этом процессе обсуждений участвовали партии, эксперты, неправительственные организации.



По его же словам, как последний шаг на пути достижения консенсуса, правящая команда дала свое согласие по таким важным вопросам, как еще раз избрание президента не на 5 , а на 6 лет прямым способом.



«Сам по себе переход на пропорциональный парламент – огромный шаг для развития демократии в стране и такое было недостижимо в течение лет и для всех оппозиционеров, тех, кто находился в оппозиции, это было действительно желаемым», - отметил, в частности, премьер.



По его словам, можно смело сказать, что принимаемая Конституция полностью отвечает требованиям грузинского общества и повестке дня развития страны. «Я очень надеюсь, что голосование по Конституции пройдет в третьем чтении и мы получим этот документ, который действительно является значительным шагом вперед в плане демократического развития страны», - заявил Квирикашвили.

















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