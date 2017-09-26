Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии встретился с председателем Национальной Ассамблеи Армении


26.09.2017   15:32
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с председателем Национальной Ассамблеи Армении с Арой Баблояном, который вместе с парламентской делегацией находится в Грузии с трехдневным официальным визитом.

В ходе встречи обсудили множество вопросов армяно-грузинского сотрудничества в различных сферах.

Квирикашвили поблагодарил армянскую сторону за помощь в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье и сказал, что это является результатом успешного двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.

Стороны также говорили об активизации контактов между законодательными органами двух стран и перспективах углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Основное внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в области туризма и культурного наследия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк: Инфляция в 2018 году составит 3%
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB-»
Египетская Air Cairo будет летать в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
Сапожник без сапог или правовой вакуум в стране закона
Жителям Гальского района Абхазии угрожает голод
Очередной взрыв в Гагре
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Грузии и глава парламента Армении провели переговоры в Тбилиси
Роберт Секута: США привержены мирному решению нагорно-карабахского конфликта
Ереван продолжает переговоры по строительству железной дороги Иран-Армения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна