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Премьер-министр Грузии встретился с председателем Национальной Ассамблеи Армении
26.09.2017 15:32
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с председателем Национальной Ассамблеи Армении с Арой Баблояном, который вместе с парламентской делегацией находится в Грузии с трехдневным официальным визитом.
В ходе встречи обсудили множество вопросов армяно-грузинского сотрудничества в различных сферах.
Квирикашвили поблагодарил армянскую сторону за помощь в тушении лесных пожаров в Боржомском ущелье и сказал, что это является результатом успешного двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией.
Стороны также говорили об активизации контактов между законодательными органами двух стран и перспективах углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Основное внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в области туризма и культурного наследия.
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