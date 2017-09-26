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Около парламента Грузии проходит акция «Нет однопартийной Конституции»


26.09.2017   16:26
Парламент Грузии приступил к рассмотрению пакета поправок в Конституцию Грузии в третьем, окончательном чтении на фоне акции протеста оппозиции.

Проект обновленной Конституции Грузии разработала Государственная конституционная комиссия, большинство в которой представляла правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия". Поправки предполагают переход страны на парламентскую систему правления.

"Это документ, основанный на национальных интересах. Это европейская конституция, основанная на европейских принципах, и мы впервые принимаем документ такого типа с 90-х годов", — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, открывая внеочередное заседание.

Параллельно с рассмотрением Конституции у здания законодательного органа в Кутаиси проходит акция под названием "Нет однопартийной Конституции", которую организовали представители парламентской и непарламентской оппозиции.

"То, что происходит в парламенте, является постыдным. Это будет Конституция, которая противоречит интересам страны и мешает ее развитию", — сказал лидер "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава.






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