Заседание парламента в знак протеста покинули и члены «Национального движения»

26.09.2017 16:54 В ходе рассмотрения конституционных изменений в третьем чтении заседание парламента покинули и члены «Национального движения».



Как заявляют члены «Национального движения», запланированные в Конституции изменения осуществляются «Грузинской мечтой» с целью сохранения власти.



По их же словам, правящая команда этой Конституцией обманула как общество, так и Венецианскую комиссию.

Раннее в знак протеста заседание покинули и члены «Европейской Грузии».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

