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Заседание парламента в знак протеста покинули и члены «Национального движения»
26.09.2017 16:54
В ходе рассмотрения конституционных изменений в третьем чтении заседание парламента покинули и члены «Национального движения».
Как заявляют члены «Национального движения», запланированные в Конституции изменения осуществляются «Грузинской мечтой» с целью сохранения власти.
По их же словам, правящая команда этой Конституцией обманула как общество, так и Венецианскую комиссию.
Раннее в знак протеста заседание покинули и члены «Европейской Грузии».
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