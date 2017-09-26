Вице-спикер парламента Грузии назвала уход меньшинства с парламентского заседания «очень жалким шоу»

26.09.2017 16:55 Это было очень жалкое шоу, - такой репликой оценила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили решение «Европейской Грузии» покинуть внеочередное заседание парламента, на котором в третьем чтении обсуждается конституционный проект.



Представители парламентского большинства это решение меньшинства встретили смехом.



В ходе рассмотрения конституционных изменений в третьем чтении члены «Европейской Грузии» в знак протеста покинули заседание парламента Грузии. По их заявлению, рассмотрение конституционных изменений – это фарс и они не собираются участвовать в этом фарсе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

