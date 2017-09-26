Премьер официально открыл новый терминал Тбилисского аэропорта

26.09.2017 18:22 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили официально открыл новый терминал Тбилисского аэропорта им. Шота Руставели.



Площадь нового терминала составляет 12 тысяч квадратных метров, он оборудован стоянкой на пять самолетов, 250 машин, двумя коридорами для посадки и выхода, багажной каруселью длиной 105 метров.



"Почти год назад был заложен фундамент строительства нового терминала аэропорта Тбилиси. Строительство началось раньше, чем планировалось из-за того, что внушительно вырос поток пассажиров, и можно сказать, что скорость этого роста превзошла все ожидания", — завил премьер-министр.



Глава правительства Грузии подчеркнул, что развитие авиации является одним из главных приоритетов страны, ведь именно прогресс в этом направлении является гарантом дальнейшего развития туризма.



Строительство нового терминала началось в июне 2016 года. Новый терминал обошелся в 33 миллиона долларов.



Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, который находится в 15 километрах от центра столицы, за восемь месяцев 2017 года обслужил порядка 2,1 миллиона пассажиров, что на 43% больше по сравнению с январем-августом 2016 года.



На Тбилисский международный аэропорт приходится порядка 77% от общего числа перевезенных пассажиров.















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