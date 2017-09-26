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Грузия претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году


26.09.2017   20:24
Грузия внесет заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, недавно Грузию с целью оценки готовности горнолыжных курортов к проведению ЧМ посетила делегация экспертов Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"По их мнению, наша инфраструктура соответствует тем требованиям, которые необходимы для проведения чемпионата мира. Конечно, нам предстоит до 2023 года проделать определенную работу, но главное, что наши курорты по всем параметрам отвечают необходимым требованиям", - отметил Г.Квирикашвили.

Как подчеркнул премьер, для Грузии принять данный чемпионат является целью высокого уровня, так как помимо привлечения большого количества зарубежных визитеров, которые приедут на ЧМ, это также будет способствовать популяризации как Грузии за рубежом, так и зимних видов спорта внутри страны.






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