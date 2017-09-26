Испания заблокировала 140 сайтов, поддерживающих референдум в Каталонии

26.09.2017 21:46 Правительство Испании заблокировало как минимум 140 сайтов, которые поддерживали проведение референдума о независимости в Каталонии. Об этом сообщает efe.com.



Представители гражданской гвардии заблокировали более 140 веб-сайтов, включая ресурс Каталонской национальной ассамблеи.



Кроме того, сообщается, что сайты были заблокированы в соответствии с резолюцией Высшего суда Каталонии, которую приняли 23 сентября этого года. Данное решение разрешает сотрудникам правоохранительных органов закрывать сайты за то, что они поддерживают запрещенный Конституционным судом Испании референдум.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

