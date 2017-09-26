Брату Саакашвили разрешили остаться в Украине до конца ноября 2017 года

26.09.2017 21:55 Печерский районный суд Киева 26 сентября приостановил производство против Государственной миграционной службы о признании недействительным решения о выдворении из Украины Давида Саакашвили, брата лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили. Об этом "Громадському" рассказал адвокат Давида Саакашвили Павел Богомазов.



"Судья остановила производство по делу о признании недействительным решения миграционной службы о возвращении Давида Саакашвили из Украины", – сказал он.

По словам адвоката, это означает, что как минимум до конца ноября 2017 года Давид Саакашвили может законно пребывать Украине.



2 сентября Михеил Саакашвили сообщил, что его брат Давид был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел в Киеве и увезен в неизвестном направлении.



В МВД заявили, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, так как его разрешение на проживание было аннулировано. По словам спикера ведомства Артема Шевченко, Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании его разрешения на трудоустройство.



В тот же день Давида Саакашвили отпустили.















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