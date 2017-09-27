Квирикашвили сегодня в Берлине встретится с Ангелой Меркель

27.09.2017 11:35 Премьер-министр грузии Георгий Квирикашвили находится с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия.



Сегодня в 12:30 по тбилисскому времени в администрации федерального канцлера в Берлине состоится встреча Георгия Квирикашвили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



В ходе встречи лидеры двух стран обсудят отношения Грузии и Германии, ситуацию в регионе и аспекты сотрудничества между Грузией и Евросоюзом.



В грузинской делегации – министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и советник премьера по вопросам внешних отношений Тело Джапаридзе.



Георгий Квирикашвили – первый зарубежный лидер, с которым канцлер Германии встретится через три дня после выборов в бундестаг.















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