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В Одессе в субботу ждут прибытия Саакашвили


27.09.2017   12:20
Экс-глава Одесской обладминистрации, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили намерен в субботу посетить Одессу.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в окружении политика, встреча М.Саакашвили с одесситами запланирована на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

В свою очередь источник агентства в среде активистов праворадикальных организаций сообщил, что "противники М.Саакашвили" готовятся сорвать встречу.

Как сообщалось, после прорыва границы и возвращения в Украину М.Саакашвили начал тур по городам страны. На 17 октября команда политика запланировала мирную акцию в Киеве, на которой будут выдвинуты требования создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового избирательного законодательства.






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