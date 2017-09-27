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Вашадзе: Территориальная целостность Грузии является важнейшей и главной целью


27.09.2017   12:45
Территориальная целостность Грузии является важнейшей и главной целью, которая должна быть у нас - заявил у мемориала героям кандидат в мэры Тбилиси от партии "Единство - новая Грузия" Георгий Вашадзе, который вместе с членами движения почтил память погибших в войне Абхазии.

По словам Георгия Вашадзе, сильное государство является дорогой к территориальной целостности.

"Мы запаздываем с процессом развития. Современный мир развивается совершенно по-иному, а мы упускаем этот шанс. Если мы хотим территориальной целостности, хотим развития страны, нам необходима сильная экономика, сильное государство, и мы должны быть среди государств-лидеров. Мы должны осмыслить функцию Грузии в нашем регионе, в таком случае территориальная целостность Грузии быстро восстановится. Я надеюсь, что мы очень скоро начнем этот процесс"- заявил Георгий Вашадзе.






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