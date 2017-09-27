Спикер парламента надеется, что президент подыграет ему по конституционным поправкам

27.09.2017 15:13 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президент проявит конструктивную позицию и согласится с его предложением.



«Это наше предложение, чтобы президент в отношении этих двух частей использовал право вето. Надеюсь, в этом случае президент проявит конструктивную позицию и именно в такой форме использует право вето», - заявил Кобахидзе.



Что касается вето, по словам Кобахидзе, наложит ли его президент на конституционные изменения, – это должен решать сам президент.



«Это прерогатива президента, парламент будет действовать в рамках своих полномочий. Президент сам должен решать, наложит ли он вето на законопроект», - заявил председатель парламента Грузии.

Вчера председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту использовать вето и отобразить в нем лишь те замечания, которые касаются упразднения бонусной системы нераспределенных мандатов и разового сохранения блоков.



Как заявил накануне Кобахидзе, этим шагом президент может впервые за 6-месячный процесс конституционных изменений сыграть конструктивную роль.



«...Сейчас он может сыграть конструктивную роль, наложить вето на законопроект в соответствии с теми обещаниями, которые мы дали Венецианской комиссии. Вето, подразумевающее упразднение бонуса и единожды оставление блоков, и в этом случае мы сумеем в две недели задействовать документ, который будет в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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