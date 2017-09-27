|
Спикер парламента надеется, что президент подыграет ему по конституционным поправкам
27.09.2017 15:13
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президент проявит конструктивную позицию и согласится с его предложением.
«Это наше предложение, чтобы президент в отношении этих двух частей использовал право вето. Надеюсь, в этом случае президент проявит конструктивную позицию и именно в такой форме использует право вето», - заявил Кобахидзе.
Что касается вето, по словам Кобахидзе, наложит ли его президент на конституционные изменения, – это должен решать сам президент.
«Это прерогатива президента, парламент будет действовать в рамках своих полномочий. Президент сам должен решать, наложит ли он вето на законопроект», - заявил председатель парламента Грузии.
Вчера председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту использовать вето и отобразить в нем лишь те замечания, которые касаются упразднения бонусной системы нераспределенных мандатов и разового сохранения блоков.
Как заявил накануне Кобахидзе, этим шагом президент может впервые за 6-месячный процесс конституционных изменений сыграть конструктивную роль.
«...Сейчас он может сыграть конструктивную роль, наложить вето на законопроект в соответствии с теми обещаниями, которые мы дали Венецианской комиссии. Вето, подразумевающее упразднение бонуса и единожды оставление блоков, и в этом случае мы сумеем в две недели задействовать документ, который будет в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», - заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна