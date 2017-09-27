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Советник Порошенко: Причиной пожара на складах боеприпасов мог стать беспилотный летательный аппарат
27.09.2017 16:04
Советник президента Украины Юрий Бирюков говорит, что причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области мог стать беспилотный летательный аппарат. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «Украинская правда».
«Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, Служба безопасности Украины пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался», - написал Бирюков.
По его словам, пострадали только открытые площадки хранения, при этом подземные хранилища, бетонные ангары и кирпичные склады не повреждены.
Вчера вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области. Из Калиновки и близлежащих сел эвакуированы 28 тысяч человек.
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