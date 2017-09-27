Еврокомиссар Хан получил звание почетного гражданина Тбилиси

27.09.2017 17:36 Еврокомиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан получил звание почетного гражданина Тбилиси, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.



Вопрос присвоения звания Хану рассмотрела специальная комиссия при мэрии Тбилиси, а окончательное решение на прошлой неделе принял градоначальник Давид Нармания.



Первым еврокомиссара поздравил госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе, который находится в Брюсселе в рамках рабочего визита.



На встрече с Ханом Долидзе обсудил вопросы предстоящего саммита "Восточного партнерства", который пройдет в ноябре. Кроме того, Долидзе рассказал о реформах, проведенных Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в сообщении на сайте госминистерства по евроинтеграции.



На встрече с Долидзе комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения, отметил, что Грузия добилась больших успехов и достигла прогресса. По словам Хана, Грузия является страной-лидером в проведении реформ. Кроме того, он поблагодарил Грузию за вклад в операции, проводимые в рамках общей политики безопасности и обороны Евросоюза (CSDP).



В рамках рабочего визита в Брюссель Виктор Долидзе встретился и с заместителем генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Катериной Матерновой и с вице-президентом комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Иоанном Мирча Пашку. На встрече стороны обсудили перспективы экономического развития и вопросы безопасности в регионе.















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