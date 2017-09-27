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Хмаладзе: вето президента не повлияет на процесс изменения Конституции
27.09.2017 17:54
Конституционалист Вахтанг Хмаладзе считает, что вето, которое президент Грузии Георгий Маргвелашвили может наложить на принятый законодательным органом проект обновленной Конституции, не принесет реальных результатов.
Хмаладзе: вето президента не повлияет на процесс изменения КонституцииХмаладзе: вето президента не повлияет на процесс изменения Конституции
"Какого-либо реального результата вето не принесет. В данном случае, вето является лишь политическим шагом. Лишь демонстрированием того, что президент против решения правящей партии. Это не повлияет на процесс", — сказал Хмаладзе Sputnik Грузия.
Парламент Грузии на внеочередном заседании в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Конституцию. Президент страны, обладающий правом вето, счел проект "однопартийным документом".
Проект поправок представляет собой обновленный вариант действующей Конституции Грузии с рядом существенных изменений. Страна переходит с полупрезидентской формы правления на парламентскую, что, естественно, подразумевает отмену прямых президентских выборов и сокращение его полномочий. Между тем, расширяются полномочия парламента, в том числе оппозиционных фракций.
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