Мэрия Тбилиси начинает готовиться к Новому году

27.09.2017 17:56 На новогоднее оформление и освещение столицы мэрия Тбилиси в этом году потратит три миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов). Об этом сообщает Агентство государственных закупок.



Компания «Тбилсервис групп», функционирующая при мэрии Тбилиси, уже обратилась к Агентству государственных закупок для получения права на приобретение электрических ламп и устройств для освещения.



Из документа стало известно, что для центра Тбилиси в этом году планируют закупить новую праздничную иллюминацию. Например, на проспекте Руставели установят 32 золотых банта, ширина которых составит 12 метров.



Также будут установлены стробоскопы — приборы, воспроизводящие яркие световые импульсы.



Деревья на проспекте Руставели будут украшены и освещены золотистыми лампочками.

Новогоднюю елку перед парламентом будут украшать две пятиметровые новогодние арки. Кроме того, на проспекте Руставели установят пятиметровый новогодний шар.



В Вакийском районе столицы, на проспекте Чавчавадзе, появятся 500 новогодних фигур разных форм и размеров. Светильниками и лампочками планируется украсить около 300 деревьев.



В Старом городе праздничное оформление будет на улице Бараташвили, где установят восемь пятиметровых новогодних декоративных елок, украшенных белыми лампочками и красными бантами.



В районе Сабуртало, на улице Пекина, появятся 24 светильника высотой в десять метров. Выполненные в форме одуванчиков, светильники будут создавать эффект цветка, раздуваемого ветром.



Кроме того, деревья на Набережной — от моста Метехи до моста Бараташвили, будут украшены золотыми огнями.



Новогоднее освещение в Тбилиси начнут включать 10 декабря. Полностью праздничную иллюминацию подключат 15 декабря.



Столичная мэрия каждый год увеличивает расходы на новогоднюю иллюминацию. Власти города считают, что это привлекает внимание международных СМИ и способствует росту туризма. Вместе с тем для починки и восстановления новогодней иллюминации ежегодно требуется выеделение средств. Исходя из этого, компания «Тбилсервис групп» было принято решение «с целью рациональной траты бюджета закупить необходимую технику путем упрощенного тендера».



«Новогодняя иллюминация оказывает большое влияние на имидж столицы и представление Тбилиси в положительном плане на международной арене … Когда вопрос касается работ такого типа, практика неоднократно показала, что объявление электронного тендера в частых случаях не дает желаемого результата», — сообщили корр. «Новости-Грузия» в компании «Тбилсервис групп», объясняя свое решение напрямую обратится к Агентству государственных закупок.















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