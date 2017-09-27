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Акт одностороннего самоубийства - конституционалисты комментируют новый проект конституции


27.09.2017   18:33
Конституционалисты называют постыдным конституцию, утвержденную парламентом. Эксперты сферы призывают президента к использованию вето, и просят Георгия Маргвелашвили переслать мотивированные замечания законодательному органу.

"Остается единственный путь, чтобы президент Грузии наложил вето, отправил мотивированные замечания парламенту Грузии. Сегодняшний день был похож на попытку со стороны власти, представить этот процесс как исторический день, и чтобы процесс шел в торжественной обстановке. Разумеется, не удастся перекрыть этим проблемы, которые сопутствовали данному процессу с начала до конца"- заявил конституционалист Котэ Чокорая.

Конституционалисты считают единственным шансом исправления конституции, чтобы депутаты предусмотрели мотивированные замечания президента, но не ожидают, что правящая команда так поступит.

"Конституция, которая была принята в данном виде, является некоторым актом одностороннего самоубийства, поскольку она изначально содержит формулу собственного самоуничтожения. Как политический жест, со стороны президента было бы оправдано наложить вето, но только это будет полностью политический акт, поскольку никакого другого содержания у него не будет"- заявил специалист права Давид Зеделашвили.







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