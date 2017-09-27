|
«Грузинская мечта» арендует офис за 36 000 лари у компании Бидзины Иванишвили
27.09.2017 19:55
До выборов местного самоуправления остается меньше месяца. Больше всех средств перед выборами тратит "Грузинская мечта". Только в период с 22 августа по 11 сентября "Мечта" получила 3 миллиона лари в виде благотворительности, и потратила 1,8 миллионов лари.
Из документа, отправленного Службе государственного аудита "Грузинской мечтой", выясняется, что партия арендует офис в Тбилиси, на площади Ираклия II за 36 237 лари в месяц. Площадь принадлежит компании "Новый капитал", 100% долей которой владеет панамский офшор LIMESTONE FINANCE INTERNATIONAL S.A. основанный Бидзиной Иванишвили.
В финансовом документе, составленном "мечтой", написано, что существующий контракт оформлен на 5 месяцев, а это означает, что панамский офшор Иванишвили в этот период получит доход в размере 181 185 лари.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна