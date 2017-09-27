«Грузинская мечта» арендует офис за 36 000 лари у компании Бидзины Иванишвили

27.09.2017 19:55 До выборов местного самоуправления остается меньше месяца. Больше всех средств перед выборами тратит "Грузинская мечта". Только в период с 22 августа по 11 сентября "Мечта" получила 3 миллиона лари в виде благотворительности, и потратила 1,8 миллионов лари.



Из документа, отправленного Службе государственного аудита "Грузинской мечтой", выясняется, что партия арендует офис в Тбилиси, на площади Ираклия II за 36 237 лари в месяц. Площадь принадлежит компании "Новый капитал", 100% долей которой владеет панамский офшор LIMESTONE FINANCE INTERNATIONAL S.A. основанный Бидзиной Иванишвили.



В финансовом документе, составленном "мечтой", написано, что существующий контракт оформлен на 5 месяцев, а это означает, что панамский офшор Иванишвили в этот период получит доход в размере 181 185 лари.















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