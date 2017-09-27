Президент предлагает партиям консультации по конституционной реформе

27.09.2017 20:41 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает консультации правящей команде и всем политическим партиям, которые были включены в конституционный процесс. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.



По ее словам, консультации состоятся завтра в 16:00.



«Как известно, большинство парламента Грузии вчера приняло Конституцию. О недостатках этого документа мы говорили неоднократно. В ходе работы над конституционным проектом на проблемы указывал не только президент, но и весь оппозиционный спектр, неправительственные организации и Венецианская комиссия.

На данный момент изменений в ново принятой Конституции требует и правящая команда. Поскольку целью президента всегда было принятие Конституции при общем согласии, исходя из государственных интересов, президент Грузии на основании просьбы правящей партии, для обсуждения ее инициативы, предлагает «Грузинской мечте» и всем тем политическим силам, которые были включены в конституционный процесс, завтра в 16:00 консультации в президентской резиденции», - заявила Мишвеладзе.



Парламентское большинство уже выразило готовность к встрече с президентом, однако предлагает собственный формат встречи.



«Ряд членов нашей команды считает, что ответ президента на наше предложение служит очередной пиар-кампании против Конституции. Несмотря на это, если у президента есть желание, чтобы у этой встречи была практическая цель, предлагаем провести встречу его и представителей большинства, где мы готовы лично объяснить президенту о безальтернативной целесообразности нашего предложения. Речь о тех вопросах, которые были предметом нашего согласования с Венецианской комиссией», - заявляет председатель парламентской фракции.



Ранее председатель парламента предложил президенту Грузии использовать вето и представить в виде мотивированных замечаний парламенту те предложения, которые касаются упразднения бонусной системы нераспределенных мандатов и разового сохранения блоков. В связи с данными предложениями президент планирует провести завтра консультации, на которые приглашает правящую команду и оппозицию.















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