В предвыборный период «Грузинская мечта» арендовала 425 автобусов

27.09.2017 20:58 В период перед выборами в местные органы самоуправления 2017 года "Грузинская мечта" арендовала 425 автобусов и микроавтобусов. В партии заявляют, что эти автобусы нужны им для мобилизации своих сторонников.



"Наша партия наняла автобусы для транспортировки наших сторонников из районов и сел, входящих в каждый регион, на мероприятие представления кандидатов в мэры в регионах. Например, когда состоялось представление кандидата в мэры в Кутаиси, была осуществлена транспортировка наших сторонников из Самтредиа, Терджолы, Зестафони и других регионов, и обратно. Аналогично произошло во всех региональных столицах, где наша команда провела представление кандидатов в мэры"- заявил "Нетгазете" руководитель избирательного штаба Кахи Каладзе, член большинства Арчил Талаквадзе.



На вопрос, используют ли эти автобусы в день выборов, чтобы мобилизовать и отвезти на избирательные участки избирателей, Талаквадзе ответил:



"У нас будет рабочая встреча по организационным вопросам, связанным с днем выборов, и после этого примем решение"- заявил Арчил Талаквадзе.



По документам, представленным в Службе аудита, за аренду автобусов в месяц предусмотрено 62 676 лари.



Из 425 автобусов три были арендованы у "Общественного объединения Грузинская мечта", председателем правления которого является бывший премьер-министр и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, а членами правления являются члены парламентского большинства Гия Вольски и Ираклий Сесиашвили.



Помимо аренды автобусов, "Грузинская мечта" заключила еще несколько договора для одноразовой покупки автотранспортной услуги.















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