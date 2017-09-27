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Дональд Трамп хотел бы видеть Испанию единой страной
27.09.2017 21:01
Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть Испанию единой страной. Он также выразил мнение, что жители Каталонии сделают правильный выбор.
Напомним, референдум о независимости Каталонии назначен на первое октября. Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал предстоящий плебисцит безумием.
«Сейчас всем понятно, что референдум не может пройти: нет избирательной комиссии, нет бюллетеней, нет даже людей, которые будут работать на избирательных участках», - подчеркнул политик.
Одностороннее решение о референдуме он назвал «большой ошибкой» и призвал вернуться к здравому смыслу и положить конец всей этой истории. «Единственное, к чему приведет референдум - это создание раскола и напряженности», - цитирует ТАСС премьера.
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