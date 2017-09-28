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В Грузии запущен новый проект ЕС по поддержке развития инфраструктуры метрологии и стандартизации


28.09.2017   11:19
Новый проект ЕС, недавно запущенный в Грузии, будет посвящен доступу к международным стандартам метрологии и стандартизации в стране.

В дальнейшем, поддерживая развитие инфраструктуры метрологии и стандартизации в Грузии в соответствии с передовым опытом ЕС и международного сообщества, проект будет также направлен на повышение уровня знаний и навыков сотрудников Национального агентства Грузии по стандартам и метрологии (GEOSTM), совершенствование технической инфраструктуры и улучшение соответствующих рабочих процедур и процессов.

Реализованный Британским институтом стандартов, Датским национальным институтом метрологии и Латвийской компанией по стандартизации в сотрудничестве с Национальным агентством Грузии по стандартам и метрологии, 21-месячный проект будет направлен на то, чтобы обеспечить грузинскую промышленность, бизнес и рабочих качественными услугами по метрологии и стандартизации.

Эта помощь ЕС будет осуществляться с помощью проекта "Twinning", через который органы и учреждения из государств-членов ЕС передадут свои ноу-хау и процедуры в учреждения-бенефициары.

Twinning - это инструмент Европейского союза для институционального сотрудничества между государственными администрациями государств-членов ЕС и стран-бенефициаров или партнеров.

Проекты Twinning объединяют экспертные знания государственного сектора государств-членов ЕС и стран-бенефициаров с целью достижения конкретных обязательных результатов реализации проектов посредством деятельности на равных.






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