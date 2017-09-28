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Высший суд Каталонии постановил воспрепятствовать проведению референдума
28.09.2017 13:19
Высший суд Каталонии постановил правоохранительным органам препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества, передает РИА Новости.
Согласно судебному решению, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra, гражданская гвардия Испании и национальная полиция должны препятствовать открытию помещений, где собираются организовать избирательные участки, и закрывать те, которые будут открыты.
Кроме того, суд напомнил, что сотрудники правоохранительных органов обязаны "изымать все материалы, связанные с референдумом", которые они найдут (например, бюллетени и урны).
По информации Интерфакс-Украина со ссылкой на официальный источник, близкий правительственным кругам Испании, референдум об отделении автономного региона Каталония от Испании не состоится.
"Референдума не будет, и мы сможем дать ответ в случае атаки на демократию", − отметил собеседник агентства, подчеркнув, что демократия Испании уже не впервые подвергается нападкам.
"Будут предприняты все действия, чтобы не допустить голосования. То, каким образом − это полицейский вопрос. Все делается для того, чтобы преступления не произошло", − подчеркнул он.
Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме.
Ранее сообщалось, что Испания стягивает к Каталонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости.
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