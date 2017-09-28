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Кобахидзе готов встретиться с президентом «в случае необходимости»
28.09.2017 13:33
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в случае необходимости готов сам встретиться с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом Кобахидзе сообщил журналистам, комментируя соответствующий вопрос.
«Если будет желание и интерес и эта встреча будет ориентирована на результат, я в любое время готов к встрече», - заявил Кобахидзе.
Что касается встречи между президентом и членами большинства, по информации председателя парламента, ею будет руководить лидер большинства Арчил Талаквадзе.
Как известно, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предлагает президенту страны Георгию Маргвелашвили использовать вето и в форме мотивированных замечаний представить предложения, которые касаются упразднения бонусной системы нераспределенных мандатов и разового сохранения блоков. В связи с этим президент предложил правящей команде и оппозиции консультации. Большинство готово к встрече с президентом, однако предлагает свой формат этой встречи.
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