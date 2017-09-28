Администрация Порошенко по-прежнему отказывается представить указ о лишении гражданства Саакашвили

28.09.2017 14:20 Лишение Саакашвили гражданства: в АП отказались показать указ





Администрация президента отказалась предоставить в ответ на информационный запрос копию указа главы государства о прекращении гражданства Михеила Саакашвили, сославшись на его конфиденциальность. Об этом сообщает проект Доступ к правде.

"Запрашиваемая информация о прекращении гражданства Украины является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов другого лица, однако письменное разрешение на доступ к такой информации в соответствии со статьей 7 закона Украины о доступе к публичной информации не представлено", - говорится в ответе Банковой.



Заместитель исполнительного директора Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко, отправивший этот запрос, отмечает, что при отказе не был использован так называемый трехсоставный тест - единственное законное основание для отказа в предоставлении информации.



"Ссылка на информацию как на конфиденциальную тоже, по нашему мнению, не релевантна: можно было исключить из документа то, что считалось собственно конфиденциальной информацией, и предоставить документ с заретушированной частью. Но это после проведения трехсоставного теста, который не был сделан", - сказал правозащитник.

Павличенко также предположил, что тест не был применен, поскольку в этой ситуации он был "проигрышным" для распорядителя.



"Вреда от обнародования такой информации для личности Саакашвили - ноль", - подчеркнул он.



Согласно ч. 2 ст. 6 закона о доступе к публичной информации, ограничение такого доступа возможно при соблюдении совокупности требований:



1) исключительно в интересах нацбезопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия;



2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;



3) вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении.



Отмечается, что автор запроса намерен обжаловать отказ АП в суде.



26 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины. Сообщалось, что экс-главу Одесской ОГА лишили гражданства из-за того, что при заполнении документов на его получение в 2015-м он не указал информацию об уголовных делах, открытых против него нынешними грузинскими властями.

12 сентября адвокаты Саакашвили заявили о намерении обжаловать лишение экс-президента Грузии украинского гражданства в Высшем административном суде.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

