Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Администрация Порошенко по-прежнему отказывается представить указ о лишении гражданства Саакашвили


28.09.2017   14:20
Лишение Саакашвили гражданства: в АП отказались показать указ


Администрация президента отказалась предоставить в ответ на информационный запрос копию указа главы государства о прекращении гражданства Михеила Саакашвили, сославшись на его конфиденциальность. Об этом сообщает проект Доступ к правде.
"Запрашиваемая информация о прекращении гражданства Украины является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов другого лица, однако письменное разрешение на доступ к такой информации в соответствии со статьей 7 закона Украины о доступе к публичной информации не представлено", - говорится в ответе Банковой.

Заместитель исполнительного директора Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко, отправивший этот запрос, отмечает, что при отказе не был использован так называемый трехсоставный тест - единственное законное основание для отказа в предоставлении информации.

"Ссылка на информацию как на конфиденциальную тоже, по нашему мнению, не релевантна: можно было исключить из документа то, что считалось собственно конфиденциальной информацией, и предоставить документ с заретушированной частью. Но это после проведения трехсоставного теста, который не был сделан", - сказал правозащитник.
Павличенко также предположил, что тест не был применен, поскольку в этой ситуации он был "проигрышным" для распорядителя.

"Вреда от обнародования такой информации для личности Саакашвили - ноль", - подчеркнул он.

Согласно ч. 2 ст. 6 закона о доступе к публичной информации, ограничение такого доступа возможно при соблюдении совокупности требований:

1) исключительно в интересах нацбезопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия;

2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам;

3) вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении.

Отмечается, что автор запроса намерен обжаловать отказ АП в суде.

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины. Сообщалось, что экс-главу Одесской ОГА лишили гражданства из-за того, что при заполнении документов на его получение в 2015-м он не указал информацию об уголовных делах, открытых против него нынешними грузинскими властями.
12 сентября адвокаты Саакашвили заявили о намерении обжаловать лишение экс-президента Грузии украинского гражданства в Высшем административном суде.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Компания «Центр поинт» продана
ЕС поддерживает создание Совета фермеров в Грузии
В Грузии объединят джаз и вино на фестивале Jazz and Wine Kakheti
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
Цихелашвили: Россия должна взять обязательство о неприменении силы
Общество, разделенное линией оккупации, должно иметь возможность свободного передвижения - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гурбанов: БТК готова к эксплуатации
К власти в Дагестане приходит генерал Меликов
Постанджян: В течение года мы должны воплотить в жизнь день общеармянского восстани
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна