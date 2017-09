Саакашвили: если Украина не изменится, ей грозит дальнейший распад

28.09.2017 14:42 Без проведения реформ и обуздания коррупции Киев рискует растерять территории на юго-востоке. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Он также заверил британское издание, что не собирается претендовать на пост президента или премьер-министра страны, а пытается объединить оппозицию.



Если Киев не оздоровит экономику и не обуздает коррупцию, от которой Украина страдает с момента приобретения независимости, то страна «продолжит свой распад». Об этом в интервью The Daily Telegraph поведал экс-президент Грузии, а ныне «один из ведущих украинских политиков» Михеил Саакашвили.



Напомним, что в июле Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Но в этом месяце бывший грузинский лидер «эффектно вернулся» в страну, когда толпа его сторонников прорвала полицейское ограждение на границе с Польшей.



Теперь, несмотря на отсутствие украинского паспорта, политик путешествует по своему «второму дому» и пытается быть «бельмом на глазу» у официального Киева, который, на его взгляд, делает недостаточно для решения проблем. Без реформ правительство не сможет обеспечить единство государства, которое уже уступило контроль над частью восточных территорий «пророссийским сепаратистам», уверен экс-губернатор Одесской области.



«Если Украина не изменится, она продолжит распадаться на части, — заявил Саакашвили The Daily Telegraph. — Когда едешь по востоку, видишь, что целые города, которые больше не торгуют с Россией, находятся в отчаянной ситуации. У них нет никаких перспектив, и они не видят света в конце тоннеля».

«Если экономический рост останется на нынешнем уровне, если ситуация с коррупцией будет прежней, то Украина продолжит терять территории на востоке и юге, потому что люди будут просто-напросто сыты по горло», — добавил политик.



Он также заверил британское издание, что не собирается претендовать на пост президента или премьер-министра. «Я хочу консолидировать оппозицию. К тому же в настоящий момент я даже не гражданин Украины», — подчеркнул Саакашвили.



По словам The Daily Telegraph, несмотря на попытки не впустить Саакашвили в страну, в настоящий момент правительство — по крайней мере, публично — выражает безразличие к его присутствию в Украине. «Мы ничего не будем делать с ним. А что мы должны с ним делать? Пусть общество разбирается с этим популистом», — заявил накануне украинский премьер-министр Владимир Гройсман.















