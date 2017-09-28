Эрдоган: «Ни одна страна не признает независимость Курдистана»

28.09.2017 15:09 Ни одна страна не признает независимость Курдской автономии Ирака, передают сегодняшние турецкие СМИ заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.



По словам Эрдогана, референдум о независимости в Курдской автономии Ирака противоречит Конституции Ирака, а также несет угрозу нового кровопролития в регионе.



«Референдум о независимости в курдской автономии Ирака не пойдет на пользу никому», - сказал Эрдоган, добавив, что данная акция может только спровоцировать новые межэтнические конфликты в регионе.



Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости.















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