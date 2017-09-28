Швецию тревожит возможное вмешательство России в парламентские выборы

28.09.2017 15:18 В Стокгольме опасаются возможного вмешательства России в ход выборов в шведский риксдаг, запланированных на сентябрь 2018 года, передает РИА Новости.



«Журналисты, исследователи и ведомства заметили разные попытки России — российского государства или отдельных россиян, трудно сказать — повлиять на дебаты в Швеции. Это не прямо связано с выборами. Я не хочу это преувеличивать, но это существует», — заявил агентству посол Швеции в Москве Петер Эриксон.



По словам дипломата, хотя у шведских властей и имеются опасения по поводу возможности стороннего вмешательства в выборы в стране, однако этому «вряд ли будут какие-то доказательства в публичной сфере».

















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