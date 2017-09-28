Эмира Кустурицу следует занести в «черный список» - Хухашвили

28.09.2017 15:21 Эксперт по политическим вопросам Гия Хухашвили считает, что сербского режиссера Эмира Кустурицу, так же как и других лиц, нарушивших "Закон об оккупации", следует занести в «черный список».



В связи с запланированным визитом Кустурицы в Тбилиси Хухашвили заявил агентству "Экспрессньюс", что если человек нарушил закон об оккупации, лучше чтобы он заранее знал, что его визит в Грузию нежелателен.



"Если закон не запрещает пропуск человека в страну, тогда не существует никакого другого механизма остановить его. Если визит Кустурицы, или любого другого человека ограничивается законом, Министерство внутренних дел обязано исполнить закон, и действовать соответственно закону. Аналогичный закон есть у Украины, и Эмира Кустурицу, который побывал в аннексированном Крыму, занесли в т.н. черный список. Он заранее знает, что его не впустят на территорию Украины. Вообще когда в стране существуют такие санкции, лучше чтобы т.н. черные списки были открытые. Лучше чтобы человек заранее знал, что нарушает закон, и не попал в какое-либо недоразумение. Если в МВД говорят, что подумают впустить или не впустить Кустурицу после того, как он будет на границе, это неправильное, и некомпетентное действие. Раз существует этот закон, должен осуществляться постоянный мониторинг. Если человек нарушает принятый нами закон, эти списки должны быть обнародованы, и должны быть опубликованы на соответствующем сайте. Эти люди должны знать, что их пребывание на территории Грузии нежелательно. Это правильный и цивилизованный подход, примерно так поступает Украина"- заявил Гия Хухашвили.



На вопрос, должен ли существовать срок давности "Закона об оккупации", эксперт отметил, что это спорный вопрос.



"Срок давности, наверное, должен быть, поскольку люди меняются, и у них меняются взгляды. Исходя из этого, тот же Кустурица может быть человеком, у которого раньше были другие взгляды, ошибся, и вошел на оккупированную территорию, а сейчас у него другое мнение. Поэтому неплохо, если будет назначен какой-то срок. Если человек в течение последних шести лет даже не смотрел туда, это уже создает основание предположить, что у него изменилось мнение. Однако в адрес Украины он не изменил отношение, поскольку этим летом он приезжал в Крым. Именно поэтому Кустурица находится в т.н. черном списке в Украине, и этот список публичный"- заявил Хухашвили.



Напомним, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который нарушил "Закон Грузии об оккупированных территориях", 8 декабря приедет в Тбилиси, и проведет концерт во Дворце Спорта. В связи с этим министр внутренних дел Георгий Мгебришвили заявил, что министерство будет действовать в рамках закона.



"Закон об оккупированных территориях" допускает вход иностранных граждан на оккупированные территории: на территорию Автономной Республики Абхазии- с направления муниципалитета Зугдиди; В Цхинвальский регион - с направления муниципалитета Гори. Со всех других направлений вход на оккупированные территории для иностранных граждан, и лиц, не имеющих гражданство, запрещен, и карается уголовным кодексом Грузии.



Предположительно, во время входа в Грузию у Эмира Кустурицы не создадутся проблемы, поскольку срок давности нарушения "Закона об оккупации" определен на 6 лет. Кустурица последний раз находился в т.н. т.н. Южной Осетии в 2009 году.

















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