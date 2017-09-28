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НПО президенту: Наложите вето на ограничение свободы религии в конституции
28.09.2017 19:36
Неправительственные организации и конституционалисты призывают президента наложить вето на ту часть проекта конституции, которая касается свободы религии и которая, по их мнению, ухудшает конституционные стандарты защиты свободы религии.
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