НПО президенту: Наложите вето на ограничение свободы религии в конституции

28.09.2017 19:36 Неправительственные организации и конституционалисты призывают президента наложить вето на ту часть проекта конституции, которая касается свободы религии и которая, по их мнению, ухудшает конституционные стандарты защиты свободы религии.



















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