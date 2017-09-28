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Саакашвили рассказал, где живет
28.09.2017 19:38
Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили сообщил, что в настоящее время проживает в своей квартире в Киеве. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве, и если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ, приходи сюда, я недалеко», — ответил Саакашвили бывшему лидеру украинской радикальной организации «Правый сектор» Дмитрию Ярошу.
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