Маргвелашвили: Я всегда готов – мои двери открыты для совещания

28.09.2017 20:09 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал вызывающим «сожаление» тот факт, что во встрече по вопросу предложения председателя парламента Грузии в администрации президента не приняли участие представители правящей команды.



Президент подчеркнул, что двери администрации президента - открыты для совещания.



«Я как вижу, сегодня здесь нет представителя «Грузинской мечты». Это вызывает сожаление. Еще раз подчеркиваю, что когда речь идет о выходе из сложного положения, я всегда готов – мои двери открыты для совещания. У нас есть хороший опыт того, что по 5-ти вопросам политики различных взглядов сумели прийти к согласию, в том числе по тому вопросу, который предложен в виде поправки. Вето – это выход из сложного положения, думаю, с этим все согласятся – и принимающая Конституцию «Грузинская мечта» и политический спектр. Полагаю, мы должны вместе начать работать над тем, как нам выйти из этого сложного положения», - заявил президент.



На встрече присутствовали представители оппозиции.

















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