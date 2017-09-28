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Маргвелашвили: Я всегда готов – мои двери открыты для совещания


28.09.2017   20:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал вызывающим «сожаление» тот факт, что во встрече по вопросу предложения председателя парламента Грузии в администрации президента не приняли участие представители правящей команды.

Президент подчеркнул, что двери администрации президента - открыты для совещания.

«Я как вижу, сегодня здесь нет представителя «Грузинской мечты». Это вызывает сожаление. Еще раз подчеркиваю, что когда речь идет о выходе из сложного положения, я всегда готов – мои двери открыты для совещания. У нас есть хороший опыт того, что по 5-ти вопросам политики различных взглядов сумели прийти к согласию, в том числе по тому вопросу, который предложен в виде поправки. Вето – это выход из сложного положения, думаю, с этим все согласятся – и принимающая Конституцию «Грузинская мечта» и политический спектр. Полагаю, мы должны вместе начать работать над тем, как нам выйти из этого сложного положения», - заявил президент.

На встрече присутствовали представители оппозиции.







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