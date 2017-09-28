АМЮГ: Общие суды часто не отвечают на запрос публичной информации

28.09.2017 21:39 Ассоциация молодых юристов Грузии публикует исследование в связи со статистикой запроса и выдачи публичной информации из административных органов, и тенденциями, существующими в данном направлении. Отчет касается периода января-августа 2017 года.



В течение этого периода с целью выдачи публичной информации АМЮГ представил 277 заявлений в 98 административных органах, из которых административные органы дали полноценный ответ на 184 заявления (66,4%), а в 32 случаях (11,6%) частичный.



Кроме того, в случае 26 заявлений (9,4%) административные органы отказали в выдаче публичной информации, 24 заявления (8,7%) оставили без ответа. В связи с двумя заявлениями потребовали уточнения/пояснения требования, а 9 заявлений во время подготовки отчета все еще были текущими (3,9%). Из 277 заявлений со стороны административных органов вообще без ответа остались 24 заявления.



Общие суды в итоге оставили без ответа 7 заявлений. Министерство юстиции Грузии оставило без ответа 4 заявления, так же оставили без ответа 4 заявления самоуправляющиеся города (Батуми, Гори, Телави, Зугдиди). А остальные 9 заявлений, оставленные без ответа, приходятся на другие административные органы.



"В данном случае особенно тревожно то обстоятельство, что с точки зрения статистики заявлений, оставленных без ответа, лидируют общие суды. Получается, что чаще всех нарушает возложенное законом обязательство именно та ветвь власти, которая должна быть окончательным арбитром и оценщиком в случае невыдачи информации другими административными органами"- говорят в АМЮГ.



По сообщению АМЮГ, по-прежнему остается проблемой выдача публичной информации в сроки, установленные законодательством.



"Чаще всех отказывались выдавать публичную информацию Министерство внутренних дел Грузии (7 случаев), и Городской суд Тбилиси (6 случаев). Однако это не означает, что во время отказа от выдачи публичной информации административные органы всегда действовали соответственно требованию закона. Например, Тбилисский городской суд в 3 случаях отказался от выдачи публичной информации по тому мотиву, что обработка информации требовала большого времени и ресурса. А также не могли обеспечить обработку информации"- говорится в исследовании АМЮГ.















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