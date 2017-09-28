Мдинарадзе: Во всех предложениях президента и его администрации прослеживается политическая спекуляция и ложь

28.09.2017 21:54 Нам не нужно вето президента, вето нужно ему для исполнения позитивной роли в процессе позитивных изменений, - об этом заявил «IPN» председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя сегодняшнее заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили.



По заявлению Мамуки Мдинарадзе, очень жаль, что во всех предложениях президента и его администрации прослеживается политическая спекуляция и ложь.



«...Мы выполняем обещание, согласиться на озвученные Венецианской комиссией рекомендации, и сделаем это либо посредством вето президента, либо инициированием новых изменений. Нам не нужно вето президента, вето нужно ему для исполнения позитивной роли в процессе позитивных изменений. Мы дали ему этот шанс, но он этот шанс использует для кампании против Конституции, что весьма печально», - заявил Мдинарадзе.



На проведенной сегодня в администрации президента Грузии встрече, на которой присутствовали представители оппозиции, президент Георгий Маргвелашвили заявил, что вето – это выход из сложного положения и с этим согласны все – и принимающая Конституцию «Грузинская мечта» и политический спектр. По его словам, нужно вместе начать работать над тем, как выйти из этого сложного положения.















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