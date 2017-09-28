Чихрадзе: В связи с вето в политической общественности консенсус уже существует

28.09.2017 22:22 Мы, разумеется, встретимся с «Грузинской мечтой», выслушаем их соображения, в это же время продолжим и диалог с оппозиционными силами, - об этом заявила советник президента Грузии по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе после встречи президента Георгия Маргвелашвили с представителями оппозиционных партий.



По словам Чихрадзе, ситуация такая , что может состояться серьезный политический диалог и к этому президент и его администрация готовы.



«В связи с вето в политической общественности консенсус уже существует. Вето требует политическая оппозиция и вето требует «Грузинская места». Перечень вопросов может быть разный, однако есть и вопросы, которые фигурирую в требованиях обоих сторон... Президент и администрация президента расположены к тому, чтобы продолжать диалог. Мы, разумеется, встретимся с «Грузинской мечтой», если будет с их стороны такое желание, выслушаем их соображения по поводу того, как они представляют этот процесс. В то же время мы продолжим диалог и с оппозиционными силами. Конституция настолько важна для нашей политической стабильности, что мы готовы к использованию всех инструментов и шансов ради этого», - заявила Пикрия Чихрадзе по завершению встречи.

















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