Премьер-министр Грузии будет присутствовать на завтрашнем заседании Совета безопасности

28.09.2017 22:48 На завтрашнем заседании Совета Национальной безопасности Грузии будет присутствовать премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

Что касается председателя парламента Грузии Ираклия Кобахиде, к этому времени неизвестно, придет ли он на заседание Совбеза.



Совет национальной безопасности Грузии завтра, 29 сентября, проведет заседание.



Как сообщили «IPN» в аппарате Совбеза, по созыву президента Грузии, 29 сентября 2017 года, в 15:00, в президентской резиденции пройдет заседание Совета национальной безопасности Грузии.



Повесткой дня заседания предполагается рассмотрение следующих вопросов:



1.Численность Вооруженных сил Грузии в 2018 году;



2. Рассмотрение вопросов, связанных с военным строительством и организацией обороны страны;



(2.1. Прогресс при осуществлении существенного пакета НАТО-Грузия;



2.2. Программа обороной готовности Грузии;



2.3. Ключевые вопросы проекта плана национальной обороны Грузии);



3. Участие в международных миротворческих миссиях подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Грузии и существующая там обстановка в плане безопасности;



4. Проведенные в последний период Российской Федерацией военные учения на оккупированных территориях Грузии и их влияние на обороноспособность страны;



5. Подготовка к предстоящему саммиту НАТО.



Докладчиками по этим вопросам будут министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба Грузии Владимир Чачибая, а также – начальник Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



«Для участия в заседании Совета национальной безопасности приглашены постоянные члены Совета», - заявляют в Совбезе.















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