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В России могут быть заблокированы WhatsApp, Viber, Google, Facebook и Telegram


29.09.2017   12:48
elegram, как и другие интернет-сервисы, которые отказываются исполнять требования российского законодательства, не будут работать на территории России,- об этом заявил РИА Новости министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

«У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут», - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован Telegram из-за отказа сотрудничать с властями.

Министр добавил, что это касается и других сервисов.

«Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон», - сказал министр.






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