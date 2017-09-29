В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный

29.09.2017 13:02 В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, об этом он написал в своем микроблоге «Твиттер».



«Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - Сейчас разберемся», - написал Навальный.



По словам оппозиционера, он был задержан в подъезде собственного дома



Официальное заявление полиции в связи с задержанием Навального пока не распространялось.















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