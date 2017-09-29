Правительство Индонезии планирует экспорт грузинских реформ

29.09.2017 13:41 Антикоррупционная политика, электронное управление, и прозрачные государственные ведомства, сервисы, доступные по смартфонам и таблеткам, которые можно получить так же комфортно вблизи от высокогорных и оккупированных территорий, как и в столице, успешная политика кибербезопасности - это неполный перечень грузинских реформ, которыми заинтересовалась Индонезия.



Сегодня заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе принял делегацию, которой руководит заместитель министра административных и бюрократических реформ.



Замминистра ознакомил гостей с грузинской моделью борьбы с коррупцией, и ее превенции, в результате которых по многим международным исследованиям у страны один из самых низких показателей риска коррупции. В частности согласно исследованию "Trace International", в мировом индексе по риску коррупции Грузия занимает 13-е место среди 199 стран. Она опережает такие страны, как Франция, Исландия, Люксембург, Швейцария, Великобритания, и Австрия.



Георгий Патаридзе говорил об открытой и подотчетной системе управления, подразумевающей включенность граждан в процессе. Заместитель министра отметил, что антикоррупционная, и политика, направленная на прозрачность правительства, наряду с доступностью сервисов и электронным управлением стала основным фактором успеха Грузии на международной арене. Совсем недавно Грузия стала председателем OGP, и в течение следующего одного года будет руководить организацией, в состав которой входят 75 стран. Замминистра ознакомил гостей с приоритетами Грузии, как страны-председателя "Партнерства открытого управления".



Георгий Патаридзе говорил о концепции Дома юстиции и общественных центров, и отметил, что доступность сервисов вдали от районных центров, в том числе в селах у высокогорных и оккупированных территорий, является приоритетом правительства Грузии. По его словам, строительство общественных центров обусловило доступность сервисов в этих регионах, так же как и в крупных городах.



По словам замминистра юстиции, приоритетом правительства Грузии также является электронное управление. Публичная информация электронно доступна на портале "mygov.ge", граждане Грузии могут с помощью интернета, не выходя из дома получить из этой веб-страницы более чем 70 услуг, как из публичного, так и частного сектора. Портал доступен по таблеткам, и смартфонам.



Еще один вопрос, которым заинтересовалась делегация Индонезии, реформы, проведенные с точки зрения кибербезопасности, в результате которых в индексе глобальной безопасности 2017 года (NCSI) Грузия занимает второе место, и опережает такие страны, как Германия, Королевство Нидерландов, Латвия, Литва, Польша, и Дания.



В конце встречи участники мероприятия рассмотрели текст меморандума, который будет оформлен между Министерством юстиции Грузии и Министерством административных и бюрократических реформ Индонезии. Правительство Индонезии планирует экспорт грузинских реформ в стране.

















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