Грузия направила МИД Украины ноту протеста

29.09.2017 16:22 Грузия направила Министерству иностранных дел Украины ноту протеста из-за изображения карты Грузии без территории Абхазии и Цхинвальского региона во время выступления главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.



Изначально этот инцидент был замечен в эфире телеканала NewsOne, который транслировал брифинг военного прокурора в прямом эфире. У него за спиной находилось изображение стран Черноморского региона, где и была "урезанная" Грузия.



"Я хочу знать кто делал этот задник и кто тут в Украине, после всего того что происходит с нами в Крыму и на Донбассе, сделал такую "интересную" карту Грузии, "подаривши" грузинские территории непонятно кому. Я честно не думал, что в Украине такое может произойти. И запомните все кто рисует такие карты - территории Абхазии и т.н. Южной Осетии - исконно грузинские земли и на данный момент являются временно оккупированными территориями. И Грузия обязательно вернет контроль над своими территориями", - отметил Корчилава.















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