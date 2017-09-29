Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия направила МИД Украины ноту протеста


29.09.2017   16:22
Грузия направила Министерству иностранных дел Украины ноту протеста из-за изображения карты Грузии без территории Абхазии и Цхинвальского региона во время выступления главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.

Изначально этот инцидент был замечен в эфире телеканала NewsOne, который транслировал брифинг военного прокурора в прямом эфире. У него за спиной находилось изображение стран Черноморского региона, где и была "урезанная" Грузия.

"Я хочу знать кто делал этот задник и кто тут в Украине, после всего того что происходит с нами в Крыму и на Донбассе, сделал такую "интересную" карту Грузии, "подаривши" грузинские территории непонятно кому. Я честно не думал, что в Украине такое может произойти. И запомните все кто рисует такие карты - территории Абхазии и т.н. Южной Осетии - исконно грузинские земли и на данный момент являются временно оккупированными территориями. И Грузия обязательно вернет контроль над своими территориями", - отметил Корчилава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Scyscanner включил Грузию в рейтинг лучших винных маршрутов
В стране за последний год ничего не изменилось - Гиорхелидзе
Представители восьми стран приехали на агровыставку в Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
осударственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна