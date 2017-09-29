Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заседание тбилисского муниципального собрания прервано из-за шума и противостояния


29.09.2017   16:28
Заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло) началось с шумом и было прервано через несколько минут.

В предназначенной для журналистов ложе на заседании находятся члены и кандидаты в мэры «Европейской Грузии» и «Национального движения».

В начале заседания на заявление председателя собрания Георгия Алибегашвили, дать депутатам возможность провести заседание, последовала реплика кандидата в мэры Тбилиси от «Европейской Грузии» Элене Хоштария, что вопрос неподготовлен и вынесен на сессию поспешно. По ее словам, большинство «Грузинской мечты» оправдывает желания Бидзины Иванишвили. Соответственно, по ее словам, они не дадут возможности проводить заседание.

Заседание было прервано. Продолжается словесное противостояние между представителями правящей и оппозиционных партий.

Георгий Алибегашвили призвал сотрудников охраны обеспечить на заседании спокойствие и дать им возможность продолжить работу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Scyscanner включил Грузию в рейтинг лучших винных маршрутов
В стране за последний год ничего не изменилось - Гиорхелидзе
Представители восьми стран приехали на агровыставку в Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
осударственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна