Заседание тбилисского муниципального собрания прервано из-за шума и противостояния

29.09.2017 16:28 Заседание тбилисского муниципального собрания (сакребуло) началось с шумом и было прервано через несколько минут.



В предназначенной для журналистов ложе на заседании находятся члены и кандидаты в мэры «Европейской Грузии» и «Национального движения».



В начале заседания на заявление председателя собрания Георгия Алибегашвили, дать депутатам возможность провести заседание, последовала реплика кандидата в мэры Тбилиси от «Европейской Грузии» Элене Хоштария, что вопрос неподготовлен и вынесен на сессию поспешно. По ее словам, большинство «Грузинской мечты» оправдывает желания Бидзины Иванишвили. Соответственно, по ее словам, они не дадут возможности проводить заседание.



Заседание было прервано. Продолжается словесное противостояние между представителями правящей и оппозиционных партий.



Георгий Алибегашвили призвал сотрудников охраны обеспечить на заседании спокойствие и дать им возможность продолжить работу.















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