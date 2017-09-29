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Пища и вода исключены в качестве причин интоксикации 12 учащихся в Кобулети


29.09.2017   16:36
В качестве причин интоксикации 12 учащихся второй публичной школы Кобулети исключены пища и вода, - сообщает руководитель кобулетского ресурс-центра Мадона Гогитидзе.

По ее словам, пока неизвестно, чем была вызвана интоксикация детей.

Как отметила Мадона Гогитидзе, на данный момент в школьном буфете мониторинг осуществляют сотрудники Службы продовольственной безопасности.

«Интоксикация пищи и воды исключается. Ситуацию в буфете проверяет Служба продовольственной безопасности. Другие процедуры в школе не проводятся. Пока какого-либо заключения по интоксикакции нет. Сегодня большинство учащихся на уроках отсутствовали. Из 12-ти явились только трое. Родители сочли необходимым, чтобы дети оставались дома. Они чувствуют себя хорошо», - сообщила Мадона Гогитидзе.

12 учеников 7-го класса кобулетской школы №2 вчера были доставлены в Кобулетский реферальный госпиталь с признаками интоксикации. Они находились под наблюдением врачей. Вчера же дети покинули больницу.






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