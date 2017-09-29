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Иванишвили может захватить 6 000 кв. м. береговой линии и 15000 кв. м. земельного участка в Батуми


29.09.2017   16:45
На заседании городского собрания Батуми шумно. На заседании обсуждают передать или нет компании "Бизнесдевелопмент", связанной с Бидзиной Иванишвили, земельные участки на береговой линии Ботанического сада и части Зеленого мыса. Разговор идет о передаче 6 000 квадратных метров территории береговой линии Ботанического сада и 1 500 квадратных метров участка.

Члены "Национального движения" требовали изъять вопрос из повестки дня. По их словам, регистрация этих земельных участков в Публичном реестре была осуществлена сегодня утром, а городское собрание Батуми собралось после этого, что, по их заявлению, является серьезным нарушением.

"Вместо уникального Ботанического сада, которым гордились не только жители Батуми, но и все, у нас будет двор гостиницы Бидзины Иванишвили"- заявил председатель батумской районной организации ЕНД Георгий Киртадзе.

Тем временем председатель городского собрания продолжил заседание в обычном режиме. По словам Лаши Сирабидзе, внеочередное - подразумевает обычное заседание.







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