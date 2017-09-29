ISFED: Матч звезд футбола с участием Каладзе содержит риски нарушения предвыборной агитации

29.09.2017 17:03 Футболисты участвуют в агитации, и это является нарушением правил- ISFED



По оценке Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED), запланированный сегодня футбольный матч с участием кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе содержит риски нарушения правил агитации, использования административного ресурса, и незаконного пожертвования.



"Есть угроза нескольких нарушений в связи с сегодняшним матчем. Мы посмотрим, как будет развиваться сам матч, но с одной стороны здесь, разумеется, проявляется возможное использование административного ресурса. Это не только финансовый ресурс, но и человеческий, который может быть включен в организацию этого матча со стороны Федерации футбола.



Кроме того, есть также опасность, чтобы этот матч принял вид незаконной агитации и незаконного пожертвования. По законодательству Грузии, гражданину другой страны запрещается принимать участие в агитации. Можно считать, что футболисты, являющиеся гражданами другой страны, участвуют в агитации, и это есть нарушение правил. Если эта активность будет воспринята, как избирательная агитация, это может считаться незаконным пожертвованием, и содержит очень много рисков. Именно поэтому мы призываем любого кандидата, вообще не принимать участия в благотворительной деятельности"- заявил исполнительный директор "Справедливых выборов" Михаил Бенидзе.



















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