Иванишвили может заполучить 1 900 кв. метров в центре Тбилиси за 1 лари

29.09.2017 17:34 Городское собрание поддержало предложение компании Иванишвили



Несмотря на протест оппозиции, и гражданского общества, городское собрание Тбилиси поддержало изменение статуса 1 900 квадратных метров земельного участка вблизи от сквера имени Пушкина. Изменения статуса земельного участка, и продажи территории за символическую цену 1 лари требует компания "Олд Сити Девелопмент", основанная Бидзиной Иванишвили. На этой территории будет размещен один из объектов "Панорамы Тбилиси".



Еще одна компания Иванишвили, "Табори Резортс" требует передачи ей одного гектара земли Ботанического сада.



Оппозиционные партии требовали от городского собрания отложить вопрос. Председатель городского собрания Георгий Алибегашвили вызвал в зал заседаний патрульную полицию. Элену Хоштария, Заала Удумашвили, и других оппозиционеров силой заставили покинуть территорию.



Сегодня было шумно также в здании городского собрания Батуми, где рассматривался вопрос передачи компании того же Иванишвили 6 300 квадратных метров земли. Городское собрание Батуми учло требование компании олигарха, и передало ей земельный участок.

















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