Муниципальное собрание Тбилиси внесло зональное изменение под запрос Иванишвили

29.09.2017 18:37 Большинство тбилисского муниципального собрания (сакребуло) поддержало зональное изменение для участка земли у сквера Пушкина и территории площадью 5000 кв.м. на горе Табор.



Вопрос был принят 28-ю голосами против 3. Вопросы были представлены вместе. В частности, для обустройства подземного паркинга на территории, прилегающей к скверу Пушкина, и строительства ирригационной системы на площади 5000 кв.м. на горе Табор, будет осуществлено изменение ландшафтной зоны.



Сегодня обсуждение этих вопросов вызвало на заседании сакребуло большое противостояние. Находившиеся в ложе для журналистов лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» в течение полутора часов опротестовывали начало обсуждения, заседание было приостановлено.















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