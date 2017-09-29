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Муниципальное собрание Тбилиси внесло зональное изменение под запрос Иванишвили


29.09.2017   18:37
Большинство тбилисского муниципального собрания (сакребуло) поддержало зональное изменение для участка земли у сквера Пушкина и территории площадью 5000 кв.м. на горе Табор.

Вопрос был принят 28-ю голосами против 3. Вопросы были представлены вместе. В частности, для обустройства подземного паркинга на территории, прилегающей к скверу Пушкина, и строительства ирригационной системы на площади 5000 кв.м. на горе Табор, будет осуществлено изменение ландшафтной зоны.

Сегодня обсуждение этих вопросов вызвало на заседании сакребуло большое противостояние. Находившиеся в ложе для журналистов лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии» в течение полутора часов опротестовывали начало обсуждения, заседание было приостановлено.






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