Президент Грузии сделал заявление по итогам заседания Совбеза

29.09.2017 20:24 Мы рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах, учения, которые проводятся и те сложности, которые есть у наших граждан в оккупированных регионах, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил по завершению заседания Совета безопасности.



По словам Маргвелашвили, встреча, «разумеется, была совершенно конструктивной».



«Сегодня у Совета безопасности было много вопросов для обсуждения, и мы рассмотрели все вопросы повестки дня. В первую очередь, это была численность Вооруженных сил. Этот документ создан и направлен на утверждение парламенту. Мы также говорили о форматах сотрудничества с НАТО и о прогрессе в этом направлении. Говорили о процедурах планирования к предстоящему саммиту НАТО, плане обороны Грузии. Также рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах, и это были главные вопросы. Мы рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах. Те учения, которые проводятся и те сложности, которые есть у наших граждан в оккупированных регионах», - сообщил Георгий Маргвелашвили.



Другие члены Совета безопасности, премьер-министр, председатель парламента и министры покинули заседание без комментариев.















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