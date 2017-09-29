Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии сделал заявление по итогам заседания Совбеза


29.09.2017   20:24
Мы рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах, учения, которые проводятся и те сложности, которые есть у наших граждан в оккупированных регионах, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил по завершению заседания Совета безопасности.

По словам Маргвелашвили, встреча, «разумеется, была совершенно конструктивной».

«Сегодня у Совета безопасности было много вопросов для обсуждения, и мы рассмотрели все вопросы повестки дня. В первую очередь, это была численность Вооруженных сил. Этот документ создан и направлен на утверждение парламенту. Мы также говорили о форматах сотрудничества с НАТО и о прогрессе в этом направлении. Говорили о процедурах планирования к предстоящему саммиту НАТО, плане обороны Грузии. Также рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах, и это были главные вопросы. Мы рассмотрели ситуацию в оккупированных регионах. Те учения, которые проводятся и те сложности, которые есть у наших граждан в оккупированных регионах», - сообщил Георгий Маргвелашвили.

Другие члены Совета безопасности, премьер-министр, председатель парламента и министры покинули заседание без комментариев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Scyscanner включил Грузию в рейтинг лучших винных маршрутов
В стране за последний год ничего не изменилось - Гиорхелидзе
Представители восьми стран приехали на агровыставку в Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
осударственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна