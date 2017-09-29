Квирикашвили: Грузия готова еще более развивать отношения с Китаем

29.09.2017 22:46 Грузия готова еще более развивать отношения с Китаем и полностью освоить торговый, экономический, туристический и культурный потенциал, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления на мероприятии в честь 68-й годовщины образования Китайской Народной Республики.



Премьер-министр коснулся тесных дружеских и политических отношений двух стран и подчеркнул тот потенциал, который имеется с торговой, экономической, туристической и культурной точки зрения.



«...Особые возможности создает соглашение, которое было подписано совсем недавно, это соглашение о свободной торговле, имеющее по-настоящему историческую важность и которое значительно углубит сотрудничество между нами», - отметил Георгий Квирикашвили в ходе выступления.



По его словам, Китай – среди трех крупнейших торговых партнеров Грузии и крупнейший инвестор в экономику нашей страны. А с точки зрения экспорта грузинского вина, Китай является вторым рынком сбыта, динамика же положительная.



Как отметил премьер, Грузия открыта для китайских инвестиций, бизнес-идей и инноваций. «Среди высоких приоритетов правительства Грузии – продолжение тесного сотрудничества с Китаем и реализация нашего общего видения в рамках проекта «Один пояс, один путь»... В этом году, 28-29 ноября Тбилиси примет второй форум проекта «Один пояс, один путь»», - заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

