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Экс-канцлер Шредер получает из бюджета Германии полмиллиона евро


30.09.2017   13:35
Офис, сотрудники, пенсия - бывшие главы правительств пользуются привилегиями и после завершения своих полномочий, пишет Der Spiegel. Так, депутатам от Левой партии удалось выяснить из ответа Ведомства федерального канцлера, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер уже получил в этом году от государства 561 тыс. евро на зарплату сотрудникам его офиса в Берлине.

"Через несколько часов все станет ясно: если все пойдет по плану, Шредер будет избран в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть". Его новая должность предусматривает зарплату в шестизначном диапазоне, - и это не единственная работа экс-канцлера в частном секторе", - говорится в статье.

Между тем Шредер получает пенсию в размере 6446 евро в месяц за семь лет пребывания на посту канцлера и более мелкие суммы за работу в земельном правительстве Нижней Саксонии и в качестве депутата Бундестага.

"Политик от Левой партии Александр Ной обвиняет Шредера и других экс-политиков в "стремлении снимать сливки": они используют политические контакты из прошлого, чтобы получить работу в экономическом секторе, но продолжают пользоваться положенными им привилегиями, такими как офис и сотрудники", - передает издание.






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